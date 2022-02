Fogo e perseguições de carro no centro de Lisboa. Junta preocupada com ruído devido a Netflix

Em julho, a zona da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, será cenário de uma produção da plataforma de streaming Netflix. Num comunicado publicado no Facebook, intitulado "Filmagens prolongadas e com ruído durante oito noites condicionam direito ao descanso em Santa Maria Maior", o executivo da Junta "manifesta a sua apreensão e oposição face à possibilidade de ocupação abusiva do espaço público prevista num plano de filmagens noturnas apresentado pela produtora Ready to Shoot, numa produção para a Netflix, pelo impacto negativo que estas filmagens – oito noites seguidas e dois dias – causarão na qualidade de vida, no direito ao descanso e tranquilidade e no direito à mobilidade dos moradores das zonas contempladas".









Alfama, Baixa, Castelo, Chiado e Mouraria. "

impedir estas filmagens tal como estão previstas".





"A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior está disponível para encontrar uma solução razoável, mas não para assumir uma postura de subserviência a tudo o que vem proposto pelos diversos 'impérios culturais da moda'", indica o comunicado. "O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, não pode deixar de manifestar publicamente o seu desagrado com a transformação da freguesia num 'estúdio cinematográfico'. Naturalmente, esta Junta estará disponível para trabalhar no sentido de encontrar uma solução aceitável e com menor impacto negativo para as pessoas."

Esta junta de freguesia alberga as zonas deEstas filmagens, previstas para o mês de julho próximo, no horário compreendido entre as 18h e as 8h do dia seguinte, durante as já referidas oito noites seguidas, recorrendo a efeitos de fogo, armas de fogo, colisões entre automóveis, perseguições com automóveis e motociclos, perseguições de motociclos pelas escadas e escadinhas dos bairros e outros diversos efeitos especiais na Baixa, Chiado e Mouraria, não deixarão de provocar um grande incómodo para a população residente, sobretudo para as famílias com crianças e para os idosos", alerta o executivo liderado por Miguel Coelho. "Está em causa o direito ao descanso dos moradores, assim como os direitos de circulação, acesso e estacionamento, em consequência da ocupação massiva que as filmagens acarretam."O presidente da junta lamenta que Carlos Moedas "tenha já manifestado o seu entusiasmo pela sua realização, sem primeiro conhecer a opinião ou parecer da Junta de Freguesia", e que só a Câmara Municipal de Lisboa pode "