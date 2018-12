As Finanças não estão a cobrar multas nos transportes públicos devido à plataforma do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) que centraliza todas as multas não se encontrar operacional. De acordo com o Jornal de Notícias, esta falha leva a que os autos não cheguem ao Fisco. Apesar de não indicar uma data para a entrada em vigor do sistema, o IMT garante que a construção está em fase final.

Nos primeiros dez meses do ano, os quatro principais operadores públicos do Porto e de Lisboa passaram mais de 63 mil multas. Em Lisboa, a Carris emitiu cerca de 18 mil autos de notícia, um aumento de 48,5% relativamente ao mesmo período do ano passado. Já no Metropolitano de Lisboa foram emitidas 7.182 multas. No Grande Porto, a STCP emitiu 3.451 autos de notícia e o Metro do Porto 34.693.

Em Setembro passado, com a alteração do regime sancionatório, reintroduziu-se a possibilidade de pagar voluntariamente as multas directamente às transportadoras no prazo de 15 dias desde a emissão do auto. No entanto, de acordo com o jornal, no universo das empresas a média de pagamentos voluntários é de 22% - o que significa que cerca de 78% dos infractores optam por não pagar as coimas, sem consequências. O Ministério das Finanças garante que a "Autoridade Tributária está a desenvolver com o IMT o processo de remessa dos autos de notícia".