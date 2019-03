A redução dos preços dos passes para a Área Metropolitana de Lisboa é uma das bandeiras do executivo do presidente da Câmara da capital, Fernando Medina. A pouco menos de um mês de entrar em vigor o passe único, ainda há uns acertos finais, mas já se sabem algumas das alterações que vão ser feitas.

Os novos modelos de passe entram em vigor já no final deste mês de março, a 26.

Tempo de duração do passe

Uma das novas características dos passes de transportes públicos é a duração que cada carregamento terá. Se até agora o passe era válido durante 30 dias, a partir de agora o passe deve ser carregado no início do mês e terá a duração do mês inteiro.

Isto quer dizer que mesmo que carregue o passe no dia 17 de um determinado mês, no primeiro dia do mês seguinte terá de carregar o título de transporte de novo.

Esta situação cria um dilema para os utilizadores de passe que carregaram o seu ainda antes da entrada em vigor desta nova medida.

"Estamos a estudar o problema do mês de transição. Já temos solução apontada, mas queremos validá-la em definitivo. Queremos confirmar que ela é possível, mas para o mês de transição para as pessoas que compram em março e terminam a meio de abril, haverá uma solução", explicou em declarações à TSF o primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto de Carvalho.

A partir do dia 26 de março, os utilizadores de passes de transporte já poderão obter os títulos válidos para abril.

Processo de carregamento

Não vai haver mudanças na forma como se carrega o passe. Poderá pagar através duma caixa de multibanco, num quiosque licenciado para vender os passes, nas bilheteiras de autocarros, metro e comboio, ou nas máquinas automáticas das estações ferroviárias.

Da próxima vez que carregar o passe (desde que seja depois de 26 de março), já carregará com o novo título. Caso pretenda adquirir um módulo de passe, o processo demora 10 dias.

Cartões Lisboa Viva continuam operacionais?

Sim, o passe Lisboa Viva continua a ser utilizado, não necessitando de criar um novo cartão.

A OTLIS continua a tratar da matéria do desenvolvimento dos títulos de transporte, informou Carlos Humberto de Carvalho em declarações à TSF.

Mas a verdade é que o processo evolutivo deve terminar com a "desmaterialização" do cartão de viagem, apenas não para já. "No momento de uma transição tão grande não podemos introduzir mais elementos de insegurança sem estabilizar o que temos".

Quais os modelos que passam a existir?

Atualmente existem cerca de duas mil combinações possíveis em Lisboa. Comboio, autocarro e metro. Autocarro suburbano. Carris e Fertagus. O objetivo é fazer diminuir estas combinações para "máximo dos máximos" 70.

"Os passes principais são o Metropolitano a 40 euros, que dá para toda a região metropolitana de Lisboa, e o passe municipal com o nome do respetivo concelho a 30 euros, que dá para circular no respetivo concelho."

Os preços dos passes e descontos

A verdade é que um dos mais importantes pilares desta medida era a diminuição do preço dos passes. Havia famílias que pagavam centenas de euros em passes combinados e, alegadamente, passarão a pagar menos de 100 euros mensalmente.

Para esta diminuição da pressão sobre as famílias conta-se a entrada em vigor do passe sub-13 anos. Todas as crianças até aos 12 anos terão um passe em que não vão pagar para utilizar transportes públicos.

O primeiro secretário da AML revelou ainda que se vão manter os passes 4-18, sub 23 e social +. "Essas categorias financiadas pelo Estado vão existir na mesma, o Estado vai continuar a financiá-los, o que quer dizer que uma pessoa que tenha o sub 23 vai ter o desconto respetivo que tinha sobre o valor do passe anterior."

Qual o custo desta medida?