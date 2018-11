Até 15 de Setembro foram passadas uma média de 115,5 coimas por dia – valor que já ultrapassa os números do ano passado.

O número de multas atribuídas ao uso do telemóvel durante a condução está a aumentar. De acordo com o Jornal de Notícias, até 15 de Setembro foram passadas uma média de 115,5 coimas por dia – valor que já ultrapassa os números do ano passado. Ao todo são mais de 16 mil condutores autuados pela GNR e pouca mais de 12 pela PSP.

No entanto, a utilização dos dispositivos já não é uma preocupação solitária por partes das autoridades: acresce o número de casos em que dispositivos GPS, tablets, smartphones e painéis de controlo de automóveis como objectos de distracção para os condutores.

Jorge Jacob, o presidente da ANSR, diz ao Jornal de Notícias que "quando as pessoas tiram a vista da estrada, é um problema" e que um dos culpados disto acontecer são mesmo os "ecrãs digitais" que já funcionam como módulos de "comando" de vários veículos — "Como é que se vai combater isso? É mais complicado", frisou o responsável.

Segundo o secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, o Governo já analisou, no início do ano, a intenção de inibir o sinal de telemóvel dos condutores, mas a medida não conheceu desenvolvimentos. Jorge Jacob indica, no entanto, que, mesmo que esta medida siga em frente, o "problema do touchscreen" continua por resolver. O mesmo especialista afirmou que uma possível forma de melhorar esta situação é criando mais legislação sobre o assunto.