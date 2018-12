Tudo terá começado no relatório 2016/1463 da Inspecção Geral de Finanças que investigou a conformidade das subvenções públicas à Cruz Vermelha, assim como o seu modelo de organização e funcionamento. No documento, a que a SÁBADO teve acesso, são elevadas várias irregularidades na instituição de utilidade pública, nos subsídios por ela recebidos e os inspectores chegaram mesmo a falar no "melindre" das relações entre a CVP e o Ministério da Defesa. Apesar das notas dos inspectores, o relatório não terá seguido o seu caminho normal, ficando no poder de Vítor Brás e Isabel Silva, inspector-geral de Finanças e subinspectora, respectivamente. Depois de uma série de denúncias, a Unidade Contra a Corrupção da Polícia Judiciária lançou, esta terça-feira, uma vasta operação de buscas, recolhendo vários documentos e ficheiros informáticos.

Numa nota divulgada terça-feira, o Ministério Público adiantou estar em curso uma investigação por suspeitas de corrupção passiva, peculato e abuso de poder sobre "altos responsáveis centrais da Administração Pública do Estado". Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, além de outras suspeitas, a principal linha da investigação prende-se com uma espécie de protecção dada à Cruz Vermelha, presidida, desde Outubro de 2017, por Francisco George, ex-director geral da Saúde.

Na mesma nota, o Ministério Público adiantou estar a investigar "responsabilidades individuais de dirigentes da administração pública da área de serviços com a missão designadamente do controlo financeiro e fiscal do Estado, da área ministerial, incluindo uma Instituição humanitária de utilidade pública e uma empresa privada – tendo em conta os indícios da prática de actos ilícitos em procedimentos concursais, em acções de fiscalização que lesaram gravemente o Estado nos seus interesses financeiros -, tendo como contrapartidas benefícios individuais dos visados".

Mas as suspeitas referem-se a anos anteriores e, muitas delas, foram reveladas no tal relatório 2016/1463 da Inspecção Geral de Finanças. As verificações fizeram emergir graves deficiências que afectam a vida da entidade em diversas áreas, sendo as mais significativas as que dizem respeito: ao conteúdo dos Estatutos; modelo de governo da instituição; organização estrutural; organização contabilística, gestão financeira, aprovação relato e prestação de contas", referiram os inspectores das Finanças, acrescentando que "para além da falta de fiabilidade das contas, do facto de serem aprovadas a destempo – atraso de 10 meses as relativas de 2013 e 14 meses as referentes a 2014 – os relatórios e contas não têm sidos submetidos a homologação do Ministro da Defesa Nacional, conduta que viola o preceituado estatutariamente".

E eis que fizeram uma primeira descoberta concreta: A CVP, apesar de receber subsídios do Estado, "vive a insólita situação de não prestar contas a nenhuma entidade externa, v.g. ao Tribunal de Contas e à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, nem ao Fisco. Esta conduta é passível de coima a instaurar pela Comissão de Normalização".

No meio disto, a IGF detectou ainda outra situação insólita. O Revisor Oficial de Contas (ROC) também integrava o Conselho Fiscal. Por sua vez, a sociedade a que o ROC pertencia tinha celebrado com a Cruz Vermelha outro contrato de prestação de serviços no valor de 17 mil euros, "situação que pode configurar a violação, nomeadamente, do dever de independência", anotaram.

Por fim, os auditores destaparam aquilo que classificaram como uma "fraude à lei", quando o Ministério da Defesa "transferiu, a título de subvenção, fundos correntes, no valor de 990,0 milhares de euros, em 2014/2015, para financiar investimentos no Lar de Ponta Delgada que é propriedade do Estado". Daí a referência dos inspectores à "complexidade e melindre das relações entre a CVP e o Ministério da Defesa".

Ainda durante a terça-feira, a IGF, em comunicado manifestou "a sua satisfação pelas diligências efectuadas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, em linha com as já realizadas no âmbito da designada "operação BUG", bem como a sua confiança na rápida conclusão das investigações em curso, com vista a pôr termo às actividades ilícitas contra órgãos e instituições do Estado."