Na mesma semana em que o Metro do Porto está a lançar cartazes dissuadindo o não pagamento dos títulos de viagem no transporte público, foram divulgados os números de multados até ao momento em 2018. De acordo com o Jornal de Notícias, o número de passageiros autuados por mês aumentou no último ano de 2400 para 3100.

O reforço da fiscalização é principalmente visível na Linha Amarela, a mais procurada da rede de transportes públicos do Porto e que faz a ligação entre Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, e o Hospital de São João, na capital de distrito. O aumento deste reforço coincide também com a abertura do ano lectivo e o crescimento correspondente de utilizadores após o fim do período de férias de Verão.

Nos últimos quatro anos, o número de multados permanecia estagnado em cerca de 2400 autos por mês mas, neste ano, a taxa de fraude voltou a disparar para mais de 3000. O valor de cada multa, por falta de título válido, pode variar entre os 120 e os 350 euros.