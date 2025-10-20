José Manuel Anes foi esfaqueado pela filha em casa. Está em estado grave

Polícia Judiciária de Lisboa investiga tentativa de homicídio de professor universitário de 81 anos.

José Manuel Anes, professor universitário e ex-presidente do Observatório da Criminalidade Organizada, Segurança e Terrorismo (OSCOT), foi agredido à facada, várias vezes, em casa, na manhã desta segunda-feira, em Lisboa. Segundo o que o CM apurou, a suspeita é a filha que está em fuga.



A vítima foi assistida pelo INEM, e transportada, em estado considerado grave, para o Hospital de São José.

O CM apurou que o seu estado de saúde evoluiu positivamente nas últimas horas, mas ainda há risco de agravamento.

Na origem do ataque não terá estado uma tentativa de roubo.

A PSP tomou conta da ocorrência, e já passou a investigação para a Polícia Judiciária.