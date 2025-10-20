Sábado – Pense por si

Vida

José Manuel Anes foi esfaqueado pela filha em casa. Está em estado grave

Correio da Manhã 19:05
As mais lidas

Polícia Judiciária de Lisboa investiga tentativa de homicídio de professor universitário de 81 anos.

José Manuel Anes, professor universitário e ex-presidente do Observatório da Criminalidade Organizada, Segurança e Terrorismo (OSCOT), foi agredido à facada, várias vezes, em casa, na manhã desta segunda-feira, em Lisboa. Segundo o que o CM apurou, a suspeita é a filha que está em fuga.

José Manuel Anes: “Serei maçon até morrer”
José Manuel Anes: “Serei maçon até morrer”

A vítima foi assistida pelo INEM, e transportada, em estado considerado grave, para o Hospital de São José.

O CM apurou que o seu estado de saúde evoluiu positivamente nas últimas horas, mas ainda há risco de agravamento.

Na origem do ataque não terá estado uma tentativa de roubo.

A PSP tomou conta da ocorrência, e já passou a investigação para a Polícia Judiciária.

Tópicos Roubo Crime Polícia José Manuel Anes Lisboa Polícia de Segurança Pública Hospital de São José
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

José Manuel Anes foi esfaqueado pela filha em casa. Está em estado grave