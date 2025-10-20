Detida filha de José Manuel Anes após ataque com faca

Vítima de 81 anos sofreu vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

Ana Rawson, filha de José Manuel Anes, foi detida, esta segunda-feira após o professor universitário ter sido esfaqueado na própria casa, em Lisboa. Segundo um comunicado divulgado pela PJ, a "principal suspeita da prática do crime de homicídio tentado" está sob custódia das autoridades.



Observatório de Segurança, José Manuel Anes, secretas, serviços de informação, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo ,OSCOT

"Dada a gravidade da agressão" José Manuel Anes foi conduzido ao Hospital de São José, refere ainda o comunicado da Polícia Judiciária.

A investigação está, agora, a cargo da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ), informa também.

O antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) José Manuel Anes, de 81 anos, foi hoje esfaqueado em casa, alegadamente pela própria filha, encontrando-se hospitalizado, segundo fonte da PSP.

A mesma fonte adiantou que o alerta para a agressão do também professor universitário e escritor foi dado hoje pelas 13:54, tendo sido deslocado um carro patrulha da PSP para a residência, em Lisboa, "por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai".

Ao chegar ao local, elementos da 1.ª Divisão do Cometlis, da PSP, foram informados por testemunhas "que teria sido visualizada uma suspeita do sexo feminino, alegadamente familiar da vítima, a sair da residência", acrescentou a fonte policial.

"Temendo pela integridade física do mesmo, já tendo conhecimento do histórico de violência doméstica", os polícias "deslocaram-se de imediato" à residência da vítima, "onde se depararam com o homem de 81 anos prostrado no solo ensanguentado".

Segundo a descrição policial, a vítima apresentava "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", bem como "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".

José Manuel Anes, também conhecido pela sua ligação à Maçonaria, foi transportado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Beato e Penha de França para o Hospital de São José, "onde deu entrada pelas 14:50", onde está internado, referiu a fonte, desconhecendo-se ao pormenor o estado de saúde da vítima.

A PSP acrescenta que "efetuou diligências de preservação do local do crime" e contactou com a Polícia Judiciária (PJ), que agora assume a investigação.

De acordo com a fonte da PSP, a suspeita do sexo feminino tem cerca de 40 anos e a sua identificação e paradeiro não foi possível apurar no momento do socorro, face à prioridade dada ao estado clínico da vítima.

A vítima, de 81 anos, foi agredida com recurso a arma branca, tendo-lhe sido provocados vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas.

José Manuel Anes está internado em estado grave nos Hospital de São José, em Lisboa.

Leia Também José Manuel Anes foi esfaqueado pela filha em casa. Está em estado grave