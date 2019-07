Alguns eleitores do distrito de Vila Real receberam um envelope com timbre da Assembleia da República. No seu interior, seguia uma carta assinada pelo deputado socialista Ascenso Simões, eleito pelo distrito, na qual pedia ao destinatário que "em outubro, nos possa dar o benefício da dúvida e nos apoie. Não desiludiremos". Apesar de o envelope e a carta terem o timbre do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Parlamento, Ascenso Simões não considera que tenha usado meios do Parlamento para fazer campanha eleitoral. "É um apelo a que voltem a apostar nas pessoas que sempre estiveram ao lado do distrito de Vila Real e das populações", considera.A carta surge com o nome de cada eleitor escrito pelo punho do deputado socialista, que também a assina. "No final de uma legislatura em que o nosso país saiu de uma grave crise e normalizou a sua vida coletiva, venho dar-lhe nota do interesse do Partido Socialista em que, na próxima eleição de outubro, esteja connosco para afirmar o concelho de Murça e o distrito de Vila Real", arranca a missiva.Ascenso Simões considera que ao longo destes quatro anos, se recuperaram salários e pensões e que o PS assumiu "que as contas do Estado fossem contas certas". "Lembram-se que em 2015 o governo anterior tinha encerrado o Tribunal de Murça? Este governo voltou a abrir o tribunal porque foi essa a principal promessa dos socialistas", lê-se. O deputado elenca ainda os apoios aos agricultores e às crianças em idade escolar.Para Ascenso Simões, a carta funciona como uma "prestação de contas" acerca do seu trabalho nos últimos quatro anos – e não como campanha com recursos do Parlamento. "Considero que é usar os meios que estão previstos no Estatuto dos Deputados para dar conta da atividade dos deputados, que é o que se pede a um deputado que vai novamente a eleições", afirma. "Eu falo do tribunal, dos agricultores, dirijo-me a toda a gente, a carta não se dirige especialmente a ninguém de nenhum partido e disponibilizo-me para tudo o que entenderem" colocando o email e um telefone fixo no fim do documento."Esta carta não é uma carta nova. Todos os finais de sessão legislativa eu mando cartas e mando mails e faço um pequeno vídeo para dar conta do meu trabalho", acrescenta Ascenso Simões à SÁBADO. No seu canal de YouTube, partilha os registos das suas 110 intervenções em plenário e comissões parlamentares. O último vídeo tem o título "Prestação de Contas".No Estatuto dos Deputados, no artigo 12.º, lê-se que "os Deputados exercem livremente o seu mandato, sendo-lhes garantidas condições adequadas ao eficaz exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores e à sua informação regular". O número 6 do mesmo artigo indica que "no exercício das suas funções, os Deputados têm direito a utilizar gratuitamente serviços postais e sistemas de telecomunicações, bem como à utilização da rede informática parlamentar e de outras redes eletrónicas de informação".