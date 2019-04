O avô de 70 anos acusado de violar a neta de 12 anos em Meinedo, no concelho de Lousada, foi condenado esta quinta-feira a uma pena de prisão efetiva de 11 anos e a 12 mil euros de indemnização.

A sentença foi proferida no Tribunal de Penafiel, no Porto. O suspeito estava indiciado de 21 crimes de abuso sexual, mas o tribunal só deu como provado 11 desses crimes, tendo sido absolvido dos restantes dez. Também foi comprovado que o português abusou da menor 11 vezes.

"Estou muito feliz que seja possível, finalmente, uma sentença que efetivamente condene com prisão efetiva um arguido nestes termos", comentou a advogada da vítima, citada pela TVI 24. A profissional considerou ainda a decisão "exemplar" e que prova que há "abusos sexuais de crianças que sem prisões suspensas na sua execução, como normalmente acontece em Portugal".

Os atos decorreram entre o verão de 2014 e o mês de outubro de 2015, no quarto dos avós, e incluíram múltiplas penetrações vaginais, sem uso de preservativo, e sexo oral, ilícitos praticados na casa do alegado agressor, segundo o Ministério Público.



Com Lusa.