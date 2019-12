PSD indica marido de deputada para Ministério Público

O nome do advogado Rui da Silva Leal consta da lista que o PSD entregou para o Conselho Superior do Ministério Público. Segundo avança a SIC Notícias , Silva Leal é marido da deputada social-democrata Mónica Quintela, também porta-voz do partido para a área da justiça. A proposta estará a provar desconforto dentro do partido, depois deste críticar o familygate