O Partido Socialista entregou esta quinta-feira no Parlamento um diploma que pretende introduzir uma punição de expulsão para o membro do Governo que nomear um familiar para o seu gabinete. No entanto, este novo projeto não impede um governante de nomear o familiar de um outro membro da administração (as chamadas "nomeadas cruzadas"), apenas obrigando que nessa nomeação seja revelado o grau de parentesco do nomeado com o governante, avança o Diário de Notícias.









Mas no que toca às nomeações "cruzadas", a única alteração introduzida é que as mesmas devem ser objeto de publicação na página eletrónica do Governo. Esta foi a barreira que o próprio primeiro-ministro decretou anteriormente. "Como já tinha sido dito pelo próprio primeiro-ministro, é profundamente errado e inadequado que um governante possa nomear um qualquer seu familiar", lembrou a semana passada Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS.



Mesmo assim, foi descoberto o caso de um secretário de



Portanto, no caso de um ministro nomear a mulher de um outro governante e o processo inverso acontecer em simultâneo, de acordo com o diploma proposto pelo Partido Socialista, não haverá problema. "A violação do disposto no número anterior determina a nulidade do ato de nomeação, bem como a demissão do titular do cargo que procedeu à nomeação", refere o diploma.Mas no que toca às nomeações "cruzadas", a única alteração introduzida é que as mesmas devem ser objeto de publicação na página eletrónica do Governo. Esta foi a barreira que o próprio primeiro-ministro decretou anteriormente. "Como já tinha sido dito pelo próprio primeiro-ministro, é profundamente errado e inadequado que um governante possa nomear um qualquer seu familiar", lembrou a semana passada Ana Catarina Mendes,Mesmo assim, foi descoberto o caso de um secretário de Estado que havia nomeado um familiar, tendo-se demitido o mesmo.Portanto, no caso de um ministro nomear a mulher de um outro governante e o processo inverso acontecer em simultâneo, de acordo com o diploma proposto pelo Partido Socialista, não haverá problema.

O projeto-lei do PS introduz alterações ao decreto-lei 11/2012 que legisla sobre a natureza, composição, orgânica e regime jurídicos dos gabinetes dos membros do Governo. O mesmo documento determina que um membro do Governo não pode nomear para o exercício de funções dos seus gabinetes ""os seus cônjuges ou unidos de facto; os seus ascendentes e descendentes; os seus irmãos e respetivos cônjuges e unidos de facto; os ascendentes e descendentes do seu cônjuge ou unido de facto; os seus parentes até ao quarto grau da linha colateral; as pessoas com as quais tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil".