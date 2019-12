ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.

Até à passada segunda-feira, apenas três gabinetes (em 70 governantes) tinham publicado as nomeações. Um deles foi o do antigo administrador da Bial, agora secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves. É lá que está, desde novembro de 2018, como técnica especialista, Rita Ginestal, de 27 anos.A jurista tem um nome que muitos identificarão com o de um histórico socialista: o pai, Miguel Ginestal, foi deputado (eleito em cinco legislaturas) e governador civil de Viseu. E também chefe de gabinete de António José Seguro. Atualmente, é assessor da Apifarma, a associação da indústria farmacêutica.Em resposta à, o gabinete do secretário de Estado assumiu como sua a escolha da jurista e citou a atual lei das nomeações e as restrições familiares ali incluidas: a lei "foi estritamente cumprida", disse.