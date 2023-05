Faltam quase 1.000 nadadores-salvadores no País

Portugal precisa de cerca de 5.500 nadadores-salvadores para responder às necessidades da época balnear. Porém, apenas estão registados para este ano 4.331, segundo indica, esta segunda-feira, o jornal Público.







E estes dados seriam apenas para a época balnear que vai de 1 de maio a 30 de outubro - sendo a sua entrada em vigor progressiva e dependente das autarquias. Porém, com as temperaturas acima do normal em abril, muitos foram os que já procuraram os areais portugueses, mesmo sem vigilância. O que contribuiu para o aumento de mortes nas praias - do início do ano até 30 de abril morreram cinco pessoas, já que a maioria das autarquias e concessionários não têm ainda nadadores-salvadores fora da época balnear.O problema é que quando chegar a época alta também parece que não vão existir profissionais suficientes para vigiar todas as praias. Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN) foram certificados até 10 de maio 582 novos nadadpores-salavadores, o que faz um total de 4.331 profissionais certificados. Porém, a AMN indica que o número "normal" seria ter "entre 5.200 a 5.500 nadadores-salvadores" no verão. Um número que a autoridade espera ainda alcançar depois de concluídos os cursos em funcionando e aponta o final de junho como meta para o alcançar.