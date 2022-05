Quase 600 praias com nadadores-salvadores este ano

A época balnear deste ano integra 594 praias de banhos, mais 20 do que no ano passado, anunciou hoje o Ministério do Ambiente, sublinhando que estes locais vão dispor de nadadores-salvadores.







Miguel Veterano/Correio da Manhã

Em comunicado, o gabinete do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, indica que este ano serão 654 as águas balneares, mais 11 do que em 2021.A época balnear começa no sábado em praias dos concelhos de Cascais (Lisboa), Porto Santo e Porto Moniz (Madeira), em 15 de maio em diversas praias do distrito de Faro e em 01 de junho na maioria das praias do centro e sul do país.No entanto, em algumas praias a época balnear iniciou-se no domingo, 01 de maio.Nas águas interiores, o início da época balnear vai decorrer entre junho e julho."Tal como na abertura, também o encerramento da época balnear será progressivo a partir do fim de agosto, prolongando-se até 31 de outubro com o encerramento das últimas praias, localizadas no Funchal e em Porto Santo", lê-se na mesma nota.Segundo o Governo, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai realizar, durante toda a época balnear, análises para avaliar se as águas se encontram aptas para o banho, "garantindo, assim, uma maior segurança aos utentes".A aplicação Info Praia volta este ano a estar disponível, com informação atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares, bem como o nível da ocupação, "agora a título informativo".No ano passado, foi instalada uma sinalética tipo semáforo à entrada das praias, em que a cor verde indicava uma ocupação até 50%, a cor amarela entre 50% e 90% e a cor vermelha acima de 90%.Em 2021, devido à pandemia de covid-19, os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.A utilização do areal das praias estava interdita a atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares.Nos toldos, colmos e barracas de praia, em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã [até 13:30] ou tarde [a partir das 14:00], com o máximo de cinco utentes.Ainda no ano passado foram definidas coimas entre os 50 e os 100 euros, no caso de pessoas singulares, e entre os 500 e os 1.000 euros para pessoas coletivas, no caso de incumprimento das regras sanitárias.Questionado sobre a manutenção, ou não, destas regras este ano, o Ministério do Ambiente remeteu para o Ministério da Saúde, de quem a agência Lusa aguarda uma resposta.A época balnear decorre este ano entre 01 de maio e 31 de outubro, de acordo com a portaria publicada hoje em Diário da República e assinada pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.