Caos nos transportes. Carris no “limite da sua capacidade”

Autocarros e metro sobrelotados. Nas últimas semanas, as obras no Metropolitano de Lisboa (ML) têm causado fortes constrangimentos aos passageiros, face à redução do número de carruagens em circulação nas linhas Verde e Vermelha causada pelas obras da nova linha circular. A Carris reforçou as suas carreiras "até ao limite da sua capacidade", ao aperceber-se que afinal, o Metropolitano de Lisboa não ia disponibilizar serviços alternativos.