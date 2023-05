Na Hungria, Ventura queixou-se de oração islâmica no Martim Moniz

No dia 21 de abril, André Ventura publicou nas redes sociais um vídeo com muçulmanos a rezar na praça do Martim Moniz, em Lisboa, em pleno Ramadão. Duas semanas depois, o deputado e presidente do Chega lembraria o episódio em Budapeste, Hungria, no palco do segundo encontro anual da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), para sugerir que estamos a caminhar para uma substituição populacional, teoria rebatida pelos mais recentes dados do Eurostat — da população total da União Europeia, 5,3% vêm de países terceiros.