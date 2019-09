Tancos chamusca Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo: Não tive conhecimento do desaparecimento ou reaparecimento das armas Em Nova Iorque, o Presidente reagiu a notícia sobre um alegado envolvimento no caso, garantindo que não soube do reaparecimento das armas antes de tal situação acontecer. - Portugal , Sábado.

O Presidente da República,

, reiterou esta terça-feira nunca ter sido informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de

, e sublinhou que "é bom que fique claro" que "não é criminoso".

"Nem através do Governo, nem através de ninguém no parlamento, nem através das chefias militares, nem através de quaisquer entidades de investigação criminal, civil ou militar, nem através de elementos da minha equipa, da Casa Civil ou da Casa Militar, nem através de terceiros, não tive", declarou Marcelo Rebelo de Sousa às televisões, à margem da Assembleia-geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Os explosivos roubados dos paióis de Tancos , em junho de 2017, não rebentaram. Acabariam, como se sabe, por aparecer meses mais tarde num descampado na Chamusca. O que esta semana vai rebentar é a acusação do Ministério Público ao roubo do material militar e ao posterior "encobrimento", uma operação clandestina que terá sido levado a cabo pela Polícia Judiciária Militar para recuperar o material. Os estilhaços do documento vão atingir o Palácio de Belém: o MP suspeita que o general João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar de Marcelo Rebelo de Sousa , estava a par das manobras da PJM, mas não reuniu indícios suficientemente fortes para o acusar, ao contrário de Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, que deverá ser acusado pelos crimes de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação.De acordo com várias fontes ligadas ao processo, na posse dos procuradores Vítor Magalhães, Cláudia Porto e João Valente, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, estão vários registos de chamadas telefónicas entre Luís Vieira, ex-diretor da PJM e um dos arguidos no processo, e a Casa Militar da Presidência da República. Aliás, Luís Vieira, depois de uma reunião com o Presidente da República, em julho de 2017 durante uma visita aos paióis, terá colocado demasiadas esperanças no poder do Palácio de Belém para reverter a decisão da então procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal , de retirar a PJM da investigação ao roubo das armas, entregando-a à Polícia Judiciária.Isto mesmo está patente em vários emails, apreendidos pelo DCIAP, enviados pelo coronel Luís Vieira para o general João Cordeiro. Mas as suspeitas de que o chefe da Casa Militar da Presidência estaria a par da tal operação clandestina cimentaram-se com um email enviado pelo diretor da PJM ao major Vasco Brazão , arguido e suspeito de ter ajudado a conceber a operação paralela. Nessa comunicação, segundo apurou a, Vieira terá dito ao seu subordinado já ter colocado João Cordeiro a par de toda a situação, que decorria à margem da investigação oficial da Judiciária.Estes elementos foram considerados insuficientes para acusar o general João Cordeiro, já que são circunstanciais, não existindo uma prova evidente (como o conteúdo de um email) em que Vieira tenha referido expressamente ao seu interlocutor do Palácio de Belém a operação em curso. Recorrendo à prerrogativa legal de responder por escrito, o antigo chefe da Casa Militar da Presidência terá negado a troca de emails com Luís Vieira , apesar de, pelo menos, os enviados pelo ex-diretor da Judiciária Militar terem sido apreendidos pelo Ministério Público. O Ministério Público não deixará, porém, de descrever os factos apurados quanto a João Cordeiro no despacho de acusação relativo aos arguidos do processo.No capítulo do "encobrimento", o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes não deverá escapar a uma acusação: o Ministério Público suspeita que o antigo responsável da Defesa estava, desde o início, ao corrente da operação clandestina e que até terá concordado com ela. Algo que Azeredo Lopes já terá negado em interrogatório judicial, mas que a investigação até situa no tempo: tudo terá começado numa reunião entre o ex-ministro da Defesa e o coronel Luís Vieira, em agosto de 2017, no Ministério da Defesa.Nesse encontro, Luís Vieira terá mostrado o seu desagrado pelo afastamento da PJ Militar, dizendo ao então ministro que iria continuar a realizar diligências. Azeredo, segundo os procuradores do DCIAP, concordou com essa estratégia.A parte do encobrimento será a mais problemática em julgamento. Porque, no que diz respeito ao roubo, a prova recolhida aponta no sentido da responsabilidade do grupo liderado por João Paulino, suspeito de ter sido o cérebro da operação, assim como um dos seus executantes. A ajudar o Ministério Público estão as declarações de Paulo Lemos, conhecido no mundo do crime como Fechaduras, dada a sua habilidade para ultrapassar os canhões das portas mais complicados. Ao todo, o processo de Tancos tem 25 arguidos. Apenas João Paulino se encontra ainda em prisão preventiva. Uma situação que o MP quer manter.