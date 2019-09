A acusação do Ministério Público do caso de Tancos está pronta e o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes está entre os arguidos. Uma das provas mais fortes para a acusação ao ex-governante é uma troca de mensagens SMS comprometedoras entre Azeredo e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro, em que o ex-ministro admite, alegadamente, que estava a par de todas as movimentações ilícitas da Polícia Judiciária Militar (PJM)."Eu sabia, mas tive de aguentar calado a porrada que levei. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje"", disse Azeredo em mensagem a Barbosa Ribeiro, dando assim, aparentemente, a confirmação de que sabia da investigação paralela e ilícita da PJM para descobrir as armas roubadas nos paióis de Tancos no dia 28 de junho de 2017, avança o jornal Observador , que refere ainda que a acusação será conhecida esta quinta-feira, 25. A troca de SMS entre Azeredo Lopes e Tiago Barbosa Ribeiro ocorreu a 18 de outubro de 2017, dia em que foi encontrada a maior parte do armamento roubado em Tancos. A descoberta foi feita numa quinta da Chamusca.Azeredo disse ainda que estava a pensar omitir ao Parlamento o seu conhecimento sobre as manobras da PJM. Mas o deputado socialista não respondeu a este aspecto da mensagem do então ministro.A conversa começou com uma mensagem enviada por Tiago Barbosa Ribeiro nessa quarta-feira, depois de ser conhecida a recuperação do armamento. "Parabéns pela recuperação do armamento, grande alívio...! Não te quis chatear hoje", escreveu o deputado socialista.Azeredo respondeu, dizendo: "Foi bom: pela primeira vez se recuperou armamento furtado. Eu sabia, mas tive de aguentar calado a porrada que levei. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje", disse o ex-ministro da Defesa."Vens à AR [Assembleia da República] explicar?", perguntou Tiago Barbosa Ribeiro.Azeredo confirmou a ida mas admitiu que não podia contar o que ali disse: "Venho mas não poderei dizer o que te estou a contar. Ainda assim, foi uma bomba", concluiu Azeredo Lopes.Tiago Barbosa Ribeiro será apenas indicado como testemunha, mas Azeredo Lopes deve ser acusado pelo Ministério Público (MP) de ser co-autor do furto, juntamente com o coronel Luís Vieira (ex-diretor da PJM) e o major Vasco Brazão (investigador da PJM).