Nas 80 páginas do documento do DCIAP, revela o semanário, o nome de Marcelo apenas aparece por ter estado presente, dias após o assalto, numa reunião "à porta fechada" nos paióis onde também estiveram Azeredo Lopes, o então diretor nacional da Polícia Judicíaria Militar (PJM), Luís Vieira, e responsáveis das Forças Armadas.De acordo com o Ministério Público, o antigo ministro da Defesa terá guardado para si o "encobrimento" do material militar por estar "consciente" de que a recuperação de armas teria um "papel muito importante na imagem do Governo".Os procuradores revelam ainda que, quando Luís Vieira deslocou-se ao Ministério da Defesa a 4 de agosto de 2017 - um mês após o furto -, o antigo diretor da PJM terá entregado um documento do MP sobre a investigação, em segredo de justiça, a Azeredo Lopes. O ex-ministro terá dado ordens para que os documentos entregues não fosse registados oficialmente no Ministério, assim como a presença de Vieira. Os dois terão voltado a encontrar-se na residência de Azeredo de maneira a que este fosse "acompanhando o desenrolar dos acontecimentos".Esta sexta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) revogou a medida de coação de prisão domiciliária aplicada ao ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão , mantendo as restantes medidas de coação que estavam fixadas, designadamente a proibição de contactar quaisquer outros militares ou de utilizar a Internet.No recurso, a defesa de Vasco Brazão, a cargo do advogado Ricardo Sá Fernandes, pediu, entre outras questões, que o TRL ponderasse o percurso do arguido desde que está sujeito à prisão domiciliária, "cumprindo escrupulosamente as obrigações a que está adstrito e não dando azo a que lhe seja colocada qualquer dúvida acerca do seu comportamento processual", segundo a decisão a que a Agência Lusa teve acesso.No entanto, na sua pronunciação sobre o recurso de Vasco Brazão, o Ministério Público aludiu a uma escuta telefónica, em maio deste ano, entre Vasco Brazão e a sua irmã, na qual o arguido disse ter um email que "compromete" a Presidência. O antigo porta-voz da PJM refere ainda as seguintes frases: "Mas isto aqui é de propósito para meter outros nervosos", "vais ver que o papagaio-mor não vai falar sobre Tancos tão cedo", "o papagaio-mor do Reino não vai falar sobre Tancos tão cedo", "pois eles sabem, aliás o Sá Fernandes já fez à Presidência que eu tenho um e-mail que os compromete", "portanto, eles não vão falar de Tancos tão cedo" e "quando for o julgamento isto vai rebentar".O processo de recuperação do material militar furtado em Tancos levou a uma investigação por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o agora ex-diretor da PJM Luís Vieira e o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.Mais tarde, o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi também constituído arguido no inquérito. Como aavançou, o ex-ministro da Defesa é suspeito de saber, desde o início, do plano da Polícia Judiciária Militar para a recuperação do material de guerra roubado dos paióis de Tancos, em junho de 2017. Segundo o despacho de apresentação de Azeredo Lopes ao juiz de instrução, a que ateve acesso, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sustentam que, em agosto de 2017, dois meses antes do "achamento", Azeredo Lopes teve uma reunião no ministério da Defesa com o ex-director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, na qual foi informado - e deu o aval - do plano para a recuperação do material. O ex-ministro é suspeito dos crimes crimes dedenegação de justiça e prevaricação e abuso de poder.