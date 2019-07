Com a investigação ao roubo e à encenação praticamente encerrada, falta apenas uma peça para finalizar todo o puzzle de Tancos: quem, de facto, soube da investigação paralela da Polícia Judiciária Militar e disso não deu conta ao Ministério Público? O último despacho do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, revelado pela SÁBADO, adianta que, em agosto de 2017, o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, deu o aval à operação, que resultou no "achamento" das armas a 18 de Outubro de 2017. Porém, o Ministério Público tem uma lacuna para preencher: entre agosto e outubro só o ministro da Defesa sabia da acção da PJM à margem do Ministério Público e da Judiciária?

Segundo o despacho dos procuradores Vítor Magalhães, Cláudia Porto e João Valente, foi a 4 de Agosto de 2017 que, numa reunião com o então ministro da Defesa Azeredo Lopes, Luís Vieira, ex-director da Polícia Judiciária Militar, colocou o governante "ao corrente das informações" sobre um indivíduo, o qual estaria "disposto a negociar a entrega do material". Nesse encontro, de acordo com o mesmo documento, Luís Vieira - indiciado pelos crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas -, além de informar o ministro, procurou obter a concordância deste, "o que, efectivamente, obteve".



Tal como referiu na Comissão Parlamentar de Inquérito a Tancos, o ex-diretor da PJ Militar estava profundamente desagradado com a decisão da então Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, em atribuir a competência da investigação do roubo das armas à Polícia Judiciária civil. Luís Vieira manifestou ao ministro o seu desagrado "pelo facto de a PJM ter ficado sem a competência para a investigação" e que iria "fosse por que forma fosse" tentar obter a "reversão dessa situação" em duas frentes: do ponto de vista jurídico, com um parecer do jurista Rui Pereira; e operacional, transmitindo ao então ministro a "ideia de que não seria o despacho do Ministério Público que iria impedir a PJM de fazer diligências para recuperar o material", refere o Ministério Público no despacho de indicação de Azeredo Lopes. O MP acrescenta que o ex-ministro ficou "ciente" de que elementos da PJM pretendiam "fazer uma investigação paralela à revelia da PJ e do Ministério Público" e que estavam a negociar com um dos suspeitos do furto, não dando "conhecimento desses factos à PGR, nem à Polícia Judiciária, tendo aceite os mesmos, sendo certo que podia e devia ter-lhes posto fim, opondo-se, desde logo". A investigação levada a cabo pela Judiciária e pelo DCIAP contraria em toda a linha o que Azeredo Lopes disse, em maio deste ano, na comissão parlamentar de inquérito ao furto de material de guerra em Tancos. Azeredo Lopes negou que soubesse da operação clandestina levada a cabo por elementos da PJM à revelia da PJ civil, que detinha o inquérito, juntamente com o DCIAP: "Não tive conhecimento de nenhuma investigação paralela da PJM.



Tancos: Azeredo Lopes protegeu Costa Foi no final do mês de junho que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, prestou, pela primeira vez, declarações no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) sobre o tema de Tancos.





Após a SÁBADO ter divulgado estes novos dados, em comunicado, Azeredo Lopes recordou "as declarações feitas na comissão parlamentar de inquérito de maio de 2019", reiterando que, mesmo após ter sido constituído arguido pelos crimes de denegação de justiça e abuso de poder, confiar na Justiça: "Confio na Justiça, com ela colaborarei, como é meu dever, e estou convicto, porque nada fiz de ilegal ou incorreto, que serei completamente ilibado de quaisquer responsabilidades neste processo", apontou.



Certo é que a tal operação ilegal terá resultado: após um contacto entre um militar da GNR de Loulé e o principal suspeito do roubo, João Paulino, a maior parte do material acabaria, a 18 de outubro de 2017, por aparecer na Chamusca. Sendo certo que, pelo meio, o assunto de Tancos não desapareceu das páginas dos jornais e a polémica até foi alimentada pelo própria Azeredo Lopes quando, em setembro de 2019, em entrevista à TSF, lançou a bomba: "Não sei se alguém entrou em Tancos. No limite, pode não ter havido furto". Por este altura, sustenta o DCIAP, os contactos com João Paulino intensificavam-se. Porém, na resposta escrita que deu à Comissão Parlamentar de Inquérito, o primeiro-ministro, António Costa, negou alguma vez ter recebido um memorando entregue por Luís Vieira a Azeredo Lopes a 4 de Agosto, nem sequer "discutido o assunto" com o seu ministro.

O problema está no facto de o MP garantir que, na tal reunião, o documento foi mesmo entregue ao ministro, mas este deu ordens para que a sua entrada (assim como o encontro com Luís Vieira) não ficassem registados. O deputados da Comissão de Inquérito perguntaram ainda a António Costa se, alguma vez e tendo em conta as notícias que no Verão de 2017 foram saindo sobre Tancos, teve "consciência que a PJM se estava a preparar para não respeitar o despacho da PGR". Costa reafirmou que o tal memorando não deu entrada no seu gabinete, "não podendo, portanto, ter conhecimento de qualquer iniciativa da PJM nos termos sugeridos". O primeiro-ministro, porém, nunca abordou qualquer contacto informal com Azeredo Lopes. Aliás, questionado directamente se considerava que o ministro da Defesa "lhe deu toda a informação necessária ao longo do processo e se, em algum momento, sentiu que lhe foi ocultada informação", o primeiro-ministro respondeu: "O professor doutor Azeredo Lopes desempenhou com lealdade as funções de ministro da Defesa Nacional, transmitindo-me sempre, em todos os assuntos, a informação que considerou relevante ou que eu solicitei".





No final dos trabalhos do inquérito parlamentar, o que para o Ministério Público é um forte indício (a colaboração entre Azeredo Lopes e Luís Vieira), para o deputado socialista Ricardo Bexiga - autor do relatório final - tudo não passou de uma "situação estranha e até incompreensível", isto é, a tentativa que Luís Vieira fez, segundo as conclusões, de envolver Azeredo Lopes no processo, tentativa essa, referiu o socialista, "que não se verificou ter sucesso". RIcardo Bexiga concluiu ainda que António Costa "não teve conhecimento prévio de qualquer outra informação sobre o achamento do material furtado, para além da que era do conhecimento dos diversos órgãos de soberania". Resta saber, o que é que é, de facto, sabiam.



O caso de Tancos, entre suspeitos do furto e do "encobrimento", já tem 25 arguidos. Azeredo Lopes ficou proibido pelo juiz de instrução de contactar com os restantes arguidos do processo e também com o seu antigo chefe de gabinete, general Martins Pereira, com o ex-chefe de Estado Maior do Exército (CEME) general Rovisco Duarte e ainda com o ex-chefe de gabinete do CEME. O processo-crime sobre Tancos tem na base suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento, tendo a PJ detido, a 25 de setembro de 2018, nove pessoas, das quais oito militares do exército e da GNR.



O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 e a 18 de outubro do mesmo ano a Polícia Judiciária Militar (PJM) revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições, algum já recuperado.