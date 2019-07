A disciplina a obter um aumento mais significativo nas classificações foi a de História da Cultura e das Artes - 23 pontos, com média fixada de 11,5. Seguiu-se a disciplina de Geometria Descritiva com 21 pontos de subida e média de 13,5, a de História A com nove pontos e média de 10,4, e a de Matemática Aplicada às Ciências Sociais com oito pontos e média de 11.



Quanto às descidas, a classificação média foi pior a Filosofia (média de 9,8) e a Geografia A (média de 10,3), em 13 pontos. A Física e Química, houve uma descida de seis pontos e a média situa-se nos 10.



"A taxa de reprovação dos alunos internos desce na maioria das disciplinas sujeitas a exame nacional, à exceção das disciplinas de Filosofia (714), Geografia A (719), Física e Química A (715) e Latim A (732)", lê-se na nota do Ministério chegiado por Tiago Brandão Rodrigues.



Os exames finais nacionais foram realizados em 643 escolas em Portugal Continental, Açores, Madeira e em escolas estrangeiras com currículo português. Na primeira fase, inscreveram-se 345.630 alunos. 93,11% destes fizeram as provas.



As provas mais realizadas foram as de Português (74.259), de Matemática A (45.664), Biologia e Geologia (42.848, com média de 10,7) e Física e Química (41.385).

Só a média do exame de Filosofia não chegou aos dez valores, nas provas nacionais dos 11.º e 12.º anos. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação revelam que "as médias das classificações dos vários exames relativos aos alunos internos" foram superiores a 100 pontos, com excepção dessa disciplina.A Matemática A, registou-se uma subida de seis pontos comparativamente ao ano passado. A média é de 11,5 pontos (entre os alunos internos). Também melhoraram as classificações a Português, em oito pontos. A média das notas fixa-se nos 11,8.