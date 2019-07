O Ministério da Educação divulgou a média das classificações dos exames nacionais do nono ano da primeira fase. A Português, a média ficou nos 60%. A Matemática, ficou a 55%.

"Estas classificações evidenciam uma subida em comparação com os resultados do ano anterior, no que diz respeito à prova final de Matemática (92), verificando-se uma variação de 8 pontos percentuais", indica o Ministério. "Relativamente à prova final de Português (91), observa-se uma descida no valor da média das classificações, de 6 pontos percentuais."



A média a Matemática fixou-se nos 55%, quando em 2018 atingiu os 47%. Já a de Português desceu de 66% em 2018 para 60%, em 2018.

"Na prova de Português (91) observou-se que cerca de 77% dos alunos obtiveram uma classificação igual ou superior a 50%, sendo que, na prova de Matemática (92), cerca de 60% dos alunos obtiveram classificação igual ou superior a 50%. Relativamente às taxas de reprovação, no que diz respeito à disciplina de Português, regista-se uma descida de um ponto percentual relativamente ao ano de 2018, sendo que na disciplina de Matemática se verifica igualmente descida de quatro pontos percentuais", lê-se ainda no comunicado.



Ao todo, foram realizadas 191.497 provas de Português (91), de Matemática (92), de Português Língua Segunda (95), para alunos surdos, de Português Língua Não Materna (93 e 94), de Português (81) e de Matemática (82).