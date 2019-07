Quanto a propostas concretas, o grupo de trabalho liderado por Jaime Carvalho e Silva defebde que o novo currículo nacional da Matemática "deve ser pensado por ciclos e não por anos de escolaridade" e "os conhecimentos matemáticos a abordar em cada ciclo devem ser num número relativamente pequeno".



"Estas classificações evidenciam uma subida em comparação com os resultados do ano anterior, no que diz respeito à prova final de Matemática (92), verificando-se uma variação de 8 pontos percentuais", indica o Ministério. A média a Matemática fixou-se nos 55%, quando em 2018 atingiu os 47%. Já a de Português desceu de 66% em 2018 para 60%, em 2018. Um dos grandes objetivos é acabar com "a profusão de documentos curriculares nacionais díspares, que atualmente coexistem dirigidos ao ensino da Matemática".Quanto a propostas concretas, o grupo de trabalho liderado por Jaime Carvalho e Silva defebde que o novo currículo nacional da Matemática "deve ser pensado por ciclos e não por anos de escolaridade" e "os conhecimentos matemáticos a abordar em cada ciclo devem ser num número relativamente pequeno".Ouvido pelo Público, o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, Filipe Oliveira, que colaborou na elaboração dos programas e metas curriculares de Nuno Crato, reconhece que a situação atual "é insustentável", mas defende que "sejam revogadas as aprendizagens essenciais e se mantenham os programas e metas curriculares que estão em vigor". Ou seja: deixar para trás o que foi definido por si e por Nuno Crato e terminar com aquilo que o atual Govenro aprovou.A média das classificações dos exames nacionais do nono ano da primeira fase na disciplina ficou nos 55% (em Português a média foi de 60%)."Estas classificações evidenciam uma subida em comparação com os resultados do ano anterior, no que diz respeito à prova final de Matemática (92), verificando-se uma variação de 8 pontos percentuais", indica o Ministério. A média a Matemática fixou-se nos 55%, quando em 2018 atingiu os 47%. Já a de Português desceu de 66% em 2018 para 60%, em 2018. Na prova de Matemática, cerca de 60% os alunos obtiveram classificação igual ou superior a 50% Ao todo, foram realizadas 191.497 provas de Matemática em 2019.

Um grupo de peritos criado pelo Ministério da Educação propõe que o ensino da Matemática assente num novo currículo, deixando para trás documentos que considera serem contraditórios entre si.O grupo coordenado pelo professor Jaime Carvalho e Silva, da Universidade de Coimbra, apresentou 25 recomendações ao Governo. As quase 300 páginas do documento vão estar em consulta pública durante os próximos três meses, refere o jornal Público. Os peritos pedem "a elaboração urgente de um currículo de Matemática para todos os ciclos de escolaridade (do 1.º ciclo do ensino básico até ao final do ensino secundário)", que "deverá substituir todos os programas de Matemática, em particular o programa e as metas curriculares em vigor". Os programas atuais foram aprovados pelo ministro Nuno Crato, do anterior Governo. Mas há também críticas ao modelo do atual ministro, Tiago Brandão Rodrigues: "as aprendizagens essenciais que deles [metas e programas] decorreram".