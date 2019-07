Os alunos que realizaram o exame nacional de Português do 12.º ano na 2.ª fase foram confrontados com um excerto da obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, que não tinha sido lecionado nas aulas e que não consta no programa da disciplina. Segundo o Público, uma professora alertou o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), que defendeu a decisão com a necessidade de avaliar a capacidade dos alunos de demonstrar "capacidades de interpretação" em vez de apenas reprodução de conhecimentos.





Mas no exame da 1.ª fase, e em anos anteriores, os alunos nunca tiveram que interpretar estâncias d’Os Lusíadas que não tivessem sido analisadas durante as aulas."O facto de se entender que os suportes textuais apenas podem ser selecionados de entre aqueles que, no programa, são indicados para o trabalho em sala de aula colide com pressupostos que enformam os programas e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, na medida em que acaba por se valorizar a reprodução de conhecimentos, em detrimento da capacidade de mobilizar esses conhecimentos e capacidades na interpretação de outros suportes da mesma obra, de outras obras do mesmo autor ou do mesmo género textual", defendeu o IAVE.Num email enviado ao IAVE sobre o exame de 2.ª fase de Português , que continha as estâncias 26 a 29 do Canto VI da obra de Luís de Camões, a professora e classificadora de exames manifestou "perplexidade e indignação", considerando ser "absolutamente inacreditável que os alunos tenham de ler e compreender quatro estâncias de Os Lusíadas que não correspondem a nenhuma das indicadas nos programas de Português"."As estâncias analisadas em aula já são suficientemente difíceis", considerou a docente, defendendo não ser necessário "aumentar o grau de dificuldade". Cerca de 17 mil alunos Também o exame de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) está a gerar controvérsia. De acordo com o jornal, uma das perguntas presentes no exame continha, segundo o professor que detetou a situação, um "erro grave" que garantia que a questão, na forma como foi formulada, "não tem resposta".No caso da disciplina que está no currículo dos alunos de Línguas e Humanidades, o IAVE garantiu ao professor que a pergunta tinha sido "caucionada por peritos". Ao jornal, afirmou que existe uma "fragilidade" na formulação da pergunta.