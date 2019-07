As viagens de Trump ao estrangeiro têm criado vários embaraços aos governos que o recebem, criando divisões nos parlamentos, críticas políticas e, como em Londres, dando origem a manifestações contra o líder norte-americano. Caso a visita se confirme, dificilmente não será usada como "arma" durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 6 de outubro, deixano o Governo com um tema sensível para resolver. Ainda assim, oficialmente, ninguém se quis pronunciar sobre a hipótese. O gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz ser "prematuro" falar no tema, enquanto a embaixada dos EUA em Portugal confirma que pára já "não tem nada a anunciar".As viagens de Trump ao estrangeiro têm criado vários embaraços aos governos que o recebem, criando divisões nos parlamentos, críticas políticas e, como em Londres, dando origem a manifestações contra o líder norte-americano. Caso a visita se confirme, dificilmente não será usada como "arma" durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 6 de outubro, deixano o Governo com um tema sensível para resolver.

A P residência da República está a acompanhar de perto a visita do presidente dos EUA, Donald Trump , a Espanha com o objetivo de croncretizar o convite de Marcelo ao líder norte-americano de uma visita a Portugal. Segundo o Expresso, existem já cerca de 200 quartos reservados num hotel de Lisboa, caso se concretize a deslocação de republicano ao País.De acordo com a mesma fonte, os canais diplomáticos, com o apoio de Belém, estão a trabalhar na possível visita há cerca de um mês. A mesma devia durar apenas um dia e teria como agenda assunto económicos e questões relacionadas com a base das Lajes. Segundo a TVI, recentemente, uma delegação norte-americana visitou a ilha Terceira.