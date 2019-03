Hacker fez-se passar por Artem Lobuzov para ameaçar fundo de investimento Doyen.

A 3 de outubro de 2015, Nélio Lucas, o homem-forte da Doyen, apresentava queixa na Polícia Judiciária. Já tinham sido divulgados contratos de jogadores com o fundo de investimento quando foram contactados por um homem que dizia chamar-se Artem Lobuzov.



O mail que usava era falso (artem.lobuzov@yandex.kz), mas o denunciante era perentório nas ameaças: "A fuga é bem maior do que imagina. Além dos contratos é conhecida toda a operação do grupo Doyen, os empréstimos de Ali Malik (o tal cidadão turco nascido no Cazaquistão), os negócios do grupo Doyen no Brasil, na Turquia, na Ásia Central".



