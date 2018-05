A votação dos projectos de despenalização da eutanásia pode manter os portugueses em suspenso até ao fim. Porquê? Porque os deputados irão votar por ordem alfabética e não por bancada.

Esta votação uninominal fará com que seja difícil entender para que lado penderão os votos porque há muita incerteza sobre como votarão os deputados do PSD e do PS.

Já se sabe que o BE, o PEV e o PAN votam a favor e o PCP e o CDS contra. Sabe-se que há pelo menos um deputado do PS a votar contra: Ascenso Simões. Mas há no PS quem admita que possa haver pelo menos mais um voto contra na bancada socialista.

No PSD a incógnita é ainda maior. Nos dias que antecederam o debate houve oito deputados que anunciaram votar a favor. Mas isso parece estar a mudar.

Apesar de Rui Rio ser a favor da despenalização da eutanásia, há vários deputados que estão também a favor mas admitem abster-se. E há ainda um deputado do PSD, Rui Silva, que era a favor, mas não irá votar por estar fora do país.

Mais: no PSD há quem admita votar a favor um dos projectos a votação e não os outros. Essa divisão de votos a favor dentro do PSD pode fazer com que nenhum dos projectos obtenha a maioria.

Há ainda a possibilidade de um empate. Caso isso aconteça, a votação deverá ser repetida. Se os projectos empatarem segunda vez, ficam chumbados.

Todas estas incógnitas fazem com que todos os votos contem e haja nas bancadas dos vários partidos instruções claras para que todos estejam a postos e ninguém falhe a votação por se ter ausentado do plenário.

Em qualquer dos casos, a votação promete ser longa por ser feita deputado a deputado.