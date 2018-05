Os projectos de lei do PAN, BE, PS e PEV estão a ser debatidos no Parlamento - e o desfecho do resultado da votação da eutanásia ainda é uma incógnita.

Os projectos de lei do PAN, BE, PS e PEV estão a ser debatidos no Parlamento - e o desfecho do resultado da votação da eutanásia ainda é uma incógnita. Enquanto BE e PS consolidam as suas posições a favor da despenalização da morte assistida, os deputados do PSD pedem "mais ponderação" e o CDS-PP e PCP reforçam a sua posição contra.



"Nós pensamos pela nossa cabeça", diz o deputado comunista António Filipe, frisando que, para o PCP, "a dignidade da vida não depende da consagração legal do direito à antecipação da morte". "O que aqui somos chamados a discutir são as circunstâncias em que o legislador deve reconhecer aos cidadãos o direito a requerer a antecipação do fim da sua vida, que procedimentos devem ser adoptados para que o Estado deva deferir ou indeferir esse requerimento e qual será o modo da sua execução em caso de deferimento", argumenta. Com esta posição do PCP, contrária ao acordo parlamentar de esquerda, os comunistas complicam as contas e fazem com que o voto dos deputados do PSD seja o factor de desempate.



Do lado do PSD, pede-se "mais ponderação" em relação ao tema da eutanásia - e há vários deputados a votar "contra". O líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, considera que se avançou para esta discussão "sem a reflexão exigente, rigorosa, exaustiva e cautelosa que um tema como este exige". "Um tema que implica uma mudança na forma como cada um de nós vive e perceciona a sociedade e que, queiramos ou não, tem em si as sementes de uma alteração radical da nossa organização social, da nossa vivência interpessoal e até da nossa noção de solidariedade", salienta.



"Sejamos sérios, responsáveis e consequentes: esta é uma matéria de consciência de todos e de cada um dos portugueses. Portugueses que, na sua maioria, não estão suficientemente despertados para o tema, nem na posse de toda a informação de que precisamos para formar uma opinião consciente e ponderada", argumenta Negrão.



Outros sociais-democratas têm confrontado a bancada parlamentar do PS: "Como é que explica que os principais agentes que teriam de fazer a avaliação final do pedido do doente estão contra os projectos de lei? Explique-nos porque é que os representantes destes profissionais de saúde (o bastonário da Ordem dos Médicos, e os anteriores bastonários) assinaram uma posição contra estes projectos de lei?", questiona. Além disso, a minutos do início do debate sobre a despenalização da eutanásia, alguns deputados e dirigentes sociais-democratas escolheram juntar-se à manifestação do contra, em frente à escadaria da Assembleia da República.



A socialista Maria Antónia Almeida Santos respondeu: "O que hoje estamos a decidir é se uma pessoa, em consciência e sempre em consciência, faz ou não um pedido de antecipação da sua morte, aliviando o sofrimento. O que está em causa é dar autonomia ao doente. A decisão é do doente, sempre do doente e sempre que estiver consciente."



O PS admite que "este tema é complexo": "[É um tema que] causa-nos incomodidade, por isso o tratámos com o maior rigor". "A proposta do PS é inequívoca, responde às reservas legítimas do respeito da vontade do doente. Garantimos que é apenas, repito apenas, atendível uma vontade actual e reiterada", acrescenta a socialista.



Do lado do Bloco de Esquerda (BE) definiu como "uma escolha sobre a liberdade" o voto a favor dos projectos de lei de despenalização da eutanásia e contra a "prepotência de impor" um "modelo de fim de vida". "O que faremos hoje é uma escolha sobre a liberdade", resumiu o deputado do BE José Manuel Pureza no debate de hoje, na Assembleia da República, em Lisboa.



Já a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, reafirmou a oposição do CDS-PP à despenalização da eutanásia por "razões políticas muito sérias", defendendo que os deputados não têm mandato para votar esta alteração à lei. "O que o parlamento hoje se prepara para fazer é porventura prescrever uma lei nas costas dos portugueses. Os deputados têm legitimidade sim, mas não têm mandato para tratar de uma matéria tão delicada, tão sensível, tão importante para a sociedade quanto esta. Não foi tratado, debatido, aprofundado antes das eleições", disse Assunção Cristas.



O deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, apresentou defende que o seu projecto trata-se de descriminalizar "um acto de pura bondade", ajudando alguém a antecipar a sua morte.



"Despenalizar a morte medicamente assistida é defender um direito humano fundamental que está por cumprir, é reconhecer a última liberdade individual e poder ser ajudado no momento mais difícil da sua vida", afirmou André Silva na abertura do debate dos projectos de lei do PAN, BE, PS e PEV sobre a despenalização da morte medicamente assistida.