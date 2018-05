O PCP considera que a legalização da eutanásia "tem exposto os mais pobres à pressão directa e indirecta para precipitar a morte", sendo este um dos motivos que leva o partido a votar "não" na votação desta terça-feira, no Parlamento português, sobre este tema. Num texto publicado no site do partido, os comunistas colocam 12 perguntas às quais respondem com o intuito de esclarecer a decisão do partido.É nessas respostas que o PCP escreve que "relatos vindos da Holanda, onde a morte antecipada está instituída na lei, dão conta de idosos com maiores rendimentos que emigram para as zonas de fronteira com a Alemanha para evitarem a possibilidade de serem eutanasiados".

O partido liderado por Jerónimo de Sousa diz ainda que "são muito poucos os países onde o suicídio assistido ou a eutanásia foi vertida em lei". "Na generalidade dos países europeus não há legislação sobre esta matéria, são apenas conhecidos 3 casos [Holanda, Bélgica e Suíça] que adoptaram estas práticas. Noutros países onde a discussão foi realizada o resultado foi de não aceitação da despenalização. No caso da França, a discussão concluiu pelo reforço dos cuidados paliativos", explica o PCP, acrescentando que "na Ásia não existe conhecimento de legislação adoptada e no continente Americano apenas em 5 estados dos EUA, no Canadá e na Colômbia".



"Introduzir a possibilidade legal da provocação da morte antecipada não é do estrito domínio das opções ou considerações individuais de cada um, perante as circunstâncias da sua própria morte. Trata-se de uma opção política que transporta a questão para o plano da sociedade, da sua organização e de valores colectivos", considera o PCP, defendendo que "a história conheceu situações de prática da eutanásia sob o pretexto de que "há vidas não dignas de ser vividas".

"A preservação e dignificação da vida em vida são os valores que correspondem a uma concepção progressista e humanista", acrescenta o texto. Já no sábado, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse que o partido tem uma "visão profundamente humanista" sobre uma "matéria muito sensível e complexa" como a eutanásia, que pensa que corresponde "ao sentimento maioritário na sociedade portuguesa".



Para o PCO, "a ciência já hoje dispõe de recursos e conhecimentos para diminuir ou eliminar a dor." e o que se exige é que, "em alternativa à antecipação da morte, se invista no Serviço Nacional de Saúde designadamente no plano dos cuidados paliativos, incluindo os domiciliários, e nas estruturas de apoio às famílias". "A opção não está em precipitar a morte, mas sim assegurar a máxima assistência possível na vida", rematam os comunistas.