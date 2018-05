Desta vez, Mário Nogueira não veio ao Parlamento assistir a mais um debate sobre Educação. O líder da FENPROF está na galeria do público sentado ao lado dos que defendem a despenalização da eutanásia.Nogueira é, de resto, uma das personalidades que aceitaram dar o seu testemunho a favor da eutanásia no livro "Morrer com dignidade, a decisão de cada um", organizado por João Semedo.Nesse testemunho, o Mário Nogueira começa por afirmar que "a vida é a nossa razão de estar, enquanto ser, pelo que é natural que nenhum de nós, pelas razões que a razão bem conhece, poupe esforços quando se trata de a preservar", para depois defender que há circunstâncias em que aceita que uma pessoa em sofrimento possa decidir livremente que quer terminar com a vida."Porém, por vezes, como em qualquer viagem, o caminho passa a ser percorrido com grande dificuldade, degradando -se as condições para satisfazer as exigências colocadas ao viajante, e é, então, que o sofrimento vai tomando conta do corpo e da mente", escreve Nogueira, que é claro na defesa da despenalização da eutanásia."Esse, para muitos, é momento de pedir ajuda para uma saída que consideram a mais digna e, até, mais justa. Quando assim é, a ninguém deve ser negado o direito a viver a vida, no seu momento final, com a dignidade de sempre. Ou não fosse a morte parte da vida e, da sua, cada um o decisor e não apenas espectador", conclui.