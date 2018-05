Eutanásia: Brincadeira no Twitter do PS gera confusão no partido

No dia em que Nuno Melo pôs o seu post jocoso no Facebook , foram vários os socialistas que criticaram duramente a gracinha do dirigente do CDS.



"É com dirigentes deste partido, convidados para nossa casa por respeito institucional e democrático, que alguns camaradas meus acham exequível fazer entendimentos para "reformas estruturais". Boa sorte...", escreveu Tiago Barbosa Ribeiro no Facebook.



"Creio que a conta deste senhor foi pirateada. É a única explicação razoável para isto", ironizou Porfírio Silva.

O Congresso do PS era a Disneylândia ou a delegação do CDS é que vinha da terra da fantasia? Nuno Melo, eurodeputado do CDS, fez um post no Facebook com uma selfie da delegação centrista enviada ao conclave socialista no qual dizia estar a sentir-se no "pavilhão da Fantasia na Disney de Paris" dentro do Congresso da Batalha.Quem gere a página oficial do Partido Socialista no Twitter resolveu responder na mesma moeda ao humor de Nuno Melo, mas a graça apanhou de surpresa a estrutura do PS. Fontes socialistas asseguram à SÁBADO que o post feito em nome do partido apanhou a estrutura do PS de surpresa."Isto é de muito mau gosto", comenta uma fonte do PS, adiantando que o partido já estava a tentar encontrar o responsável.