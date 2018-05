A despenalização da eutanásia divide o PSD. E isso nota-se à porta do Parlamento.



A minutos do início do debate sobre a despenalização da eutanásia, alguns deputados e dirigentes sociais-democratas escolheram juntar-se à manifestação do contra, em frente à escadaria da Assembleia da República.



No meio de umas centenas de pessoas, deputados como Duarte Pacheco, Sandra Pereira, Miguel Santos e Carlos Silva fizeram questão de se associar ao protesto.



O presidente da concelhia social-democrata de Lisboa, Paulo Ribeiro, também não faltou.



A presença é importante porque mostra que há uma divisão no partido cujo líder já veio defender abertamente o voto a favor da despenalização da eutanásia.



"O partido está muito dividido. Não foi um processo pacífico internamente", comenta à SÁBADO um social-democrata que não gostou da forma como Rio liderou o processo.



Na bancada parlamentar do PSD, há apenas oito deputados que vão votar favoravelmente a despenalização da eutanásia. Mas serão decisivos: uma vez que o PCP, o CDS e dois deputados socialistas devem votar contra.