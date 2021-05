A mulher que pôs Ventura no banco dos réus

Leonor Caldeira deu à família Coxi a possibilidade de limpar o nome depois dos insultos do líder do Chega. "Sou só um sintoma de uma progressiva consciencialização da minha geração", diz à SÁBADO.

Leonor Caldeira nasceu e cresceu numa Lisboa muito mais distante do Bairro da Jamaica do que os cerca de 20 quilómetros que a separam daquela zona da margem sul. Mas a distância que separava a menina que estudou na secundária Virgílio Ferreira e entrou numa das maiores sociedades de advogados do país depois de concluir Direito na Universidade de Lisboa encurtou-se pela indignação que lhe causou perceber que quem lá vive não tem voz.

A trabalhar em Bruxelas numa ONG, só por um acaso da pandemia estava em Lisboa quando André Ventura se referiu a uma família do Bairro da Jamaica como "bandidos", usando a fotografia tirada com os Coxi para atacar o então recandidato Marcelo Rebelo de Sousa num debate da campanha presidencial.

"Estava doente com covid. Apanhei na passagem de ano e fiquei retida em Portugal", conta advogada de 27 anos à SÁBADO, que pouco depois do insulto em horário nobre recebia uma mensagem de um amigo e colega de profissão com um print screen de um tweet do jornalista do Fumaça Ricardo Esteves Ribeiro.