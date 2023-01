Patriarcado diz que Marcelo foi informado dos custos do altar-palco, mas presidente desmente

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira esperar que as cerimónias da Jornada Mundial da Juventude em Portugal respeitem o período atual e a "visão simples, pobre, não triunfalista" do papa Francisco. "Ele próprio é o exemplo de uma forma de ser e de pensar que, mesmo que não estivéssemos em guerra e mesmo que não estivéssemos na situação social em que nos encontramos, convida à simplicidade", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.







Contudo, depois destas declarações, a SIC Notícias avançou que Marcelo sabia dos custos do altar-palco de 4,2 milhões de euros que será construído para as Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa. A garantia foi dada pelo Patriarcado de Lisboa, que adiantou que as decisões foram tomadas por várias entidades e que apenas pediram um palco com condições para receber o Papa e a sua equipa, nunca tendo imposto condições relativas à estrutura.Depois da notícia, Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu ao mesmo órgão de comunicação social que apenas soube do valor em causa "informalmente", através de jornalistas, e nunca pelo Patriarcado. Disse ainda que apenas tomou conhecimento das dimensões do palco na semana passada e defendeu que "ainda é possível diminuir" os custos do projeto.Anteriormente, em declarações aos jornalistas no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, o chefe de Estado mostrou-se certo de que "há de chegar uma altura em que será explicado efetivamente como é que será o conjunto de despesas" com o encontro católico que Portugal irá acolher em agosto.O Presidente da República, que falava a propósito da polémica sobre os cerca de cinco milhões de euros adjudicados para a construção de um altar-palco em Lisboa, referiu que "há um montante muito superior a esse que o Estado português reservou para as jornadas", de 36,5 milhões de euros.As despesas também "correm pela Igreja Católica, numa parte", e "noutra parte pelas autarquias, Lisboa e Loures, pelo menos essas", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.Interrogado se a Igreja Católica Portuguesa já devia ter prestado esclarecimentos sobre esta matéria, o chefe de Estado remeteu essa responsabilidade para todos os envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude: autarquias, Estado e Igreja Católica. "Eu acho que os três, em tempo oportuno, darão certamente esclarecimentos", disse.Segundo o chefe de Estado, "o que os portugueses esperam é que nos pormenores corresponda àquilo que é o pensamento do papa", que se caracteriza "por defender uma visão simples, pobre, não triunfalista".Há que "respeitar o período em que nos encontramos e respeitar a própria maneira de ser do papa, quer dizer, é um papa que é contrário àquilo que seja espaventoso", reforçou, manifestando a convicção de que "há de ser encontrada uma solução que seja simples, à medida daquilo que é o pensamento do papa".