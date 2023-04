Barcelos. Subsídio para procissão investigado

O dinheiro do erário público tem sido utilizado nos últimos anos para financiar atos de culto religioso – incluindo missas no cemitério.

As circunstâncias em que a Câmara de Barcelos financiou a organização de uma procissão religiosa com 23.500 euros estão sob a mira do Ministério Público. O polémico pagamento resulta de um “acordo de colaboração” celebrado há um ano entre aquela autarquia e a Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos para suportar as mesmas despesas que, um mês antes, tinham sido transferidas para a alçada da Empresa Municipal de Educação e Cultura (EMEC), no âmbito de um contrato-programa. O Município alegou que não houve “duplicação de valores”, mas, para além disso, as contas não batem certo e os envolvidos, questionados, recusam divulgá-las.