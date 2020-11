Estado de Emergência: Os quatro pontos que Marcelo apresentou aos partidos

Foram quatro os pontos em que Marcelo Rebelo de Sousa se concentrou nas conversas com os partidos esta segunda-feira. Nas audiências em Belém, o Presidente da República partiu para as conversas com a certeza de que desta vez o consenso não estava garantido e esforçou-se por deixar claro a necessidade de declarar o Estado de Emergência para ultrapassar os problemas jurídicos que são colocados por algumas das medidas decididas pelo Governo para combater a pandemia de covid-19.





Mobilizar recursos humanos das forças de segurança para fazer o rastreamento de contactos será uma das possibilidades abertas pelo novo decreto presidencial. Ao que aapurou junto de várias fontes partidárias, o Presidente explicou que essa será uma forma de fazer face às dificuldades colocadas pelo enorme aumento do número de casos e a dificuldade de garantir recursos humanos para rastrear os contactos de todos os infetados.Outro ponto falado nas reuniões com os partidos foi o da medição de temperatura passar a ser generalizada em espaços comerciais e serviços públicos. Este é um ponto que tem suscitado dúvidas à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, ao estar coberto pelo decreto de Estado de Emergência, dissipam-se as questões jurídicas que possam vir a ser suscitadas. Isto, apesar de dever ficar claro que não haverá um registo de dados pessoais associado à medição da temperatura corporal.O terceiro ponto prende-se precisamente com outra questão jurídica: a legalidade das restrições à circulação que o Governo quer impor aos concelhos mais afetados pelo novo coronavírus. O decreto do Estado de Emergência servirá para dar respaldo legal a esta medida, que António Costa já deixou claro que será feita de forma cirúrgica e sempre com exceções.No quarto ponto, Marcelo Rebelo de Sousa pôs em cima da mesa a necessidade de reforçar a resposta de Saúde, recorrendo aos meios dos setores privado e social. À, uma fonte partidária garantiu que o Presidente assegurou que o espírito da norma será o de contratualizar estes meios e não o de uma pura requisição civil. Contudo, outras fontes ouvidas peladizem não terem ficado claros os contornos que esta medida assumirá no decreto presidencial.

Uma coisa é certa: o decreto do Estado de Emergência declarado em março previa a possibilidade de uma requisição civil, mas essa possibilidade nunca foi usada pelo Governo. De resto, a esquerda tem recordado que bastaria o que está na Lei de Bases da Saúde em vigor para respaldar a requisição de meios privados em caso de "epidemia grave" ou situação de urgência.

À direita não se vê, contudo, com bons olhos a utilização de recursos do setor privado e do setor social sem qualquer tipo de pagamento, insistindo-se na ideia de que terá de haver uma contratualização em que o Estado paga os meios usados.



Só PSD anuncia já apoio claro

À saída das reuniões, só PSD deixou claro ser favorável a um novo Estado de Emergência, precisamente para evitar as dúvidas que existem sobre a constitucionalidade das medidas já anunciadas pelo Governo.

Francisco Rodrigues dos Santos avisou que só apoiará um Estado de Emergência "minimalista", que é precisamente o que parece estar a ser preparado em Belém.

O PCP, pelo contrário, foi o único partido a fazer já o anúncio do voto contra o decreto, que classificou como "desnecessário".

Para já, o BE espera para ver os termos exatos em que será redigido o decreto presidencial, apesar de Catarina Martins ter avisado que, para ultrapassar as questões suscitadas pelo Governo, bastaria a aprovação de leis pela Assembleia da República sem um novo Estado de Emergência.

PEV, PAN, IL e Chega também manifestaram dúvidas e preocupações sobre este novo decreto, com André Silva a querer uma clarificação que salvaguarde a possibilidade da realização de uma campanha para as eleições presidenciais. Todos estes partidos esperam, por isso, para ver em que termos exatos ficará desenhada esta norma antes de anunciarem um sentido de voto.

Esta noite, Marcelo aproveitará a entrevista à RTP para se dirigir ao país e explicar as motivações e a necessidade de um novo Estado de Emergência.