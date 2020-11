Marcelo: modelos preveem 10 mil infetados por dia no fim do mês

Os modelos matemáticos com que as autoridades portuguesas estão a trabalhar sugerem que o número de novos infetados por dia possa atingir os 10 mil no final de novembro, indicou esta segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa em entrevista à RTP. O Presidente da República adiantou que "o número de mortos por dia pode aumentar significativamente nas próximas semanas".O Presidente da República – que ressalvou que os modelos matemáticos nem sempre têm batido certo com a realidade clínica – apontou que estes modelos preveem, sem mais medidas de restrição, a duplicação do número de infetados."Se for como indica a progressão matemática teremos uma pressão sobre os internamentos e cuidados intensivos muito séria", afirmou o Presidente. De 300 pessoas em cuidados intensivos passar-se-ia para "perto de 600", exemplificou. Foi nesta parte que mencionou que o número de mortos poderá aumentar significativamente a partir dos 46 hoje conhecidos, o maior valor desde o início da pandemia.Para Marcelo, mesmo com este cenário não há "clima" para medidas restritivas além daquelas que o Governo já indicou hoje no âmbito de um novo estado de emergência, ainda por detalhar ao certo pelo Presidente e por aprovar pelo Parlamento."Aqui era uma precipitação e uma impossibilidade social e política estar a adotar uma solução idêntica", afirmou Marcelo, numa referência ao confinamento geral decretado em Março e Abril. Para o Presidente, as condições face a essa altura mudaram – e não só porque hoje há maior capacidade do sistema."O clima social aconselha que seja isto que deva ser adoptado", admitiu, citando a "fadiga" das pessoas e o receio da crise económica. "A economia não aguenta um confinamento que avançasse agora e tivesse de se manter duradouramente no tempo", juntou, afirmando que "a sociedade não aguenta".O Presidente da República reconheceu erros do Governo na gestão da pandemia - perante perguntas do entrevistador -, mas foi enquadrando esses erros na exigência da situação. "A pandemia nunca parou. Os problemas levantavam-se todos os dias. Mas quem é que pode planear quando os problemas estavam a surgir todos os dias?", questionou.Pelo meio apontou que o Governo poderia ter feito um acordo com os prestadores de saúde privados mais cedo e que terá sido surpreendido por uma segunda vaga que aconteceu na transição do verão para o outono, em vez da mudança do outono para o inverno. "Não estou a absolver erros, a dizer que não houve erros", disse Marcelo, que depois puxou para si a maior responsabilidade: "o Presidente da República é o mais responsável pelo que corre mal em Portugal, porque dá cobertura política".