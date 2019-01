Chefe do Estado-Maior da Força Aérea revelou que o Estado português admite abandonar o projeto de aquisição de aviões KC-390 caso a Embraer não baixe os valores pedidos.

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), general Manuel Rolo, revelou esta quarta-feira que o Estado português admite abandonar o projeto de aquisição de aviões KC-390 caso a Embraer não baixe os valores pedidos.



"O Estado não quer ver ultrapassado para além deste montante [cerca de 830 ME], estamos numa negociação férrea e começa a prevalecer a opinião de que, se a Embraer não vier para este valor, o Estado português terá de ir para outras opções", afirmou o general Manuel Rolo no parlamento.



O CEMFA está a ser ouvido na comissão parlamentar de Defesa Nacional sobre a proposta de Lei de Programação Militar, que prevê investimentos de 4,74 mil milhões de euros, até 2030.



O valor previsto para o projeto de aquisição de aviões de transporte tático na proposta de Lei de Programação Militar (LPM) é de 827 milhões de euros no espaço de doze anos.



O general adiantou que a negociação "não está fácil" e que a Embraer "está a pedir muito mais do que razoavelmente" o Governo esperaria.



Segundo o general, está em cima da mesa e "esse é também o sentimento do ministro da Defesa Nacional [João Gomes Cravinho]", fazer "sentir à Embraer que podem ser pensadas outras opções".