A equipa foi escolhida a pensar em "pessoas com inclinação para humor político" que quisessem "fazer piadas" e não "salvar o mundo". "[Pessoas que] estão interessadas em fazer piadas e não em salvar o mundo ou derrubar Governos", explica Ricardo Araújo Pereira.



"Gente que não sabe estar" vai estrear no dia 20 de Janeiro e será transmitido até ao final do ano.



Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis estão de volta à televisão. Não enquanto Gatos Fedorento, faltando Tiago Dores na equação, mas para o programa "Gente que não sabe estar", um novo suplemento do Jornal das 8 da TVI."Gostamos da ideia de não saber estar. Quem é que nunca ligou o televisor, viu um político a falar e soube logo o que ele ia dizer? É porque ele sabe estar", explicou Ricardo Araújo Pereira. "Principalmente no humor parece que há cada vez mais gente que não sabe estar, parece que há uma espécie de movimento contra o riso", acrescenta.Acompanhado também pelos humoristas Cláudio Almeida, Manuel Cardoso, Cátia Domingues, Guilherme Fonseca e Joana Marques, que trabalharão como argumentistas, Ricardo Araújo Pereira será o apresentador do programa que promete ser uma espécie de anti-jornal focado na atualidade política.