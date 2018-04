O grupo de 10 estudantes da escola secundária Francisco Franco ficarão retidos em Lisboa até à próxima terça-feira por falta de transporte.

A easyJet assegurou hoje que está a tentar antecipar as viagens dos estudantes finalistas da Madeira que ficaram retidos no domingo em Lisboa e que só têm voo previsto para a próxima terça-feira.



Numa informação escrita enviada à agência Lusa, a companhia aérea salienta que "procedeu à reserva de novas viagens para os passageiros afectados e está a reembolsar os passageiros que escolheram reservar com uma transportadora alternativa", salientando ser esta "uma prática habitual da companhia".



"A easyJet lamenta imenso por saber que um grupo de estudantes ainda se encontra em Lisboa e, por isso, o serviço de atendimento ao cliente está a auxiliar a organização da viagem para que regressem ao Funchal o mais rapidamente possível", pode ler-se na informação.



Na mesma nota, a empresa refere que "foi fornecido alojamento em hotel, refeições e informação actualizada através da aplicação 'Flight Tracker' a todos os passageiros".



A transportadora realça que "o passageiro tem sempre à disposição toda a informação da sua reserva online ou na aplicação e, caso não seja possível iniciar sessão ou não tenha acesso à Internet, a tripulação de terra está totalmente disponível para ajudar os passageiros no aeroporto".



Os passageiros, em caso de cancelamento da viagem, têm sempre a possibilidade de "transferência para outro voo da companhia gratuitamente" e, se preferir, tem direito a "obter um reembolso total", destaca.



Alguns já arranjaram alternativa em outras companhias, mas meia dúzia ainda estão em Lisboa.



No domingo, dezenas de estudantes finalistas da Madeira ficaram retidos dois dias em Lisboa por falta de transporte, tendo a TAP e a easyJet justificado o problema com "razões operacionais" ou devido às condições atmosféricas.