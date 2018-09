O Ministério Público acusa a SAD do clube e Paulo Gonçalves de crimes de corrupção, violação do segredo de justiça e acesso indevido. O clube pode ficar interdito de competir até três anos.



Seis meses a três anos sem poder competir e ainda até cinco anos sem poder receber apoios estatais. É a isto que se arrisca o Benfica, após o Ministério Público (MP) pedir uma pena acessória de inibição de participação em competições desportivas, de acordo com a acusação tornada pública esta terça-feira contra as águias e Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, no âmbito do processo E-Toupeira.



Em causa estão crimes de corrupção passiva, corrupção activa, violação do dever de sigilo e falsidade informática. O MP pede uma pena acessória de inibição de participação em competições desportivas pelas "águias". O que significa que, caso seja atendida a pretensão dos acusadores, a equipa de futebol do Benfica pode ficar sem competir entre seis meses a três anos e ainda até cinco anos sem poder receber apoios estatais.

Os crimes de Paulo Gonçalves e da SAD do Benfica

O processo E-Toupeira foi tornado público em Março deste ano e investigava o alegado acesso que o Benfica terá tido a processos judiciais que envolviam o FC Porto e o Sporting. No dia em que foi lançada a operação, o assessor jurídico da SAD "encarnada" Paulo Gonçalves, e José Silva, técnico informático do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) foram detidos, tendo igualmente sido constituídos como arguidos o funcionário judicial Júlio Loureiro, um segundo técnico informático ligado à justiça (mas já aposentado) e o empresário de jogadores de futebol Óscar Cruz. Na acusação, que foi tornada pública esta terça-feira, os arguidos são Paulo Gonçalves, Júlio Loureiro, José Silva e a SAD do Benfica.



As autoridades desconfiavam que Paulo Gonçalves tinha usado contactos para aceder ao sistema informático dos tribunais, o Citius, e obter informação para beneficiar o clube encarnado a nível jurídico durante as épocas desportivas 2016/17 e 2017/18.

A SAD do Benfica é acusada de um crime de corrupção activa, outro de oferta indevida de vantagem e 28 de falsidade informática. Já Paulo Gonçalves é acusado de 79 crimes, entre os quais corrupção activa ou passiva, oferta ou recebimento indevido de vantagem e vários de favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça, violação do segredo profissional, violação do dever de sigilo, falsidade informática e peculato. Júlio Loureiro e José Silva são acusados dos mesmos crimes de Paulo Gonçalves, sendo alvo de 70 acusações entre os dois.



O que diz a lei em relação à suspensão desportiva

O Ministério Público acusa os dois funcionários judiciais de terem acedido a 10 inquéritos em segredo de justiça envolvendo o Benfica, num total de cerca de 380 acessos ilegítimos.

Para a suspensão de participação em competições desportivas, o Ministério Público recorre à lei que estabelece a responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos - Lei n.º 50/2007, de 31 Agosto, pedindo que o clube possa ser suspenso por um período de seis meses a três anos.

O Benfica já reagiu às acusações e, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, por a SAD estar cotada em bolsa, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD frisou que teve conhecimento da dedução de acusação "através de um comunicado da Procuradoria Distrital de Lisboa, do requerimento do Ministério Público que informa da dedução de acusação, no âmbito de um inquérito sobre violação do segredo de justiça".



O Benfica foi notificado da acusação esta quarta-feira e, segundo confirmou o jornal Expresso, os serviços jurídicos do clube já estão a analisar a acusação e prometem tornar pública a sua posição.