Acusação do processo e-toupeira pede castigo pesado para os "encarnados". O clube pode também ficar entre um a cinco anos sem poder receber apoio do estado.

O Ministério Público divulgou esta terça-feira a acusação contra o Benfica e o administrador da SAD Paulo Gonçalves relativa ao processo e-Toupeira, em que estão em causa crimes de corrupção passiva, corrupção activa; oferta ou recebimento indevido de vantagem; favorecimento pessoal; violação do segredo de justiça; violação de segredo por funcionário; peculato; acesso indevido; violação do dever de sigilo e falsidade informática.



No processo, que envolve também dois funcionários judiciais, que terão espiado informações de processos a correr na justiça contra o clube, o Ministério Público pede uma pena acessória de inibição de participação em competições desportivas pelas "águias". O que significa que, caso seja atendida a pretensão dos acusadores, a equipa de futebol do Benfica pode ficar sem competir entre seis meses a três anos, apurou o Correio da Manhã. O clube pode também ficar entre um a cinco anos sem poder receber apoio do estado.



