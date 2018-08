A SAD do Benfica foi constituída arguida no processo E-Toupeira. A SAD encarnada foi convocada para comparecer no Ministério Público.

De acordo com o Correio da Manhã, dois administradores do clube da Luz prestaram declarações esta segunda-feira ao Ministério Público.



O Benfica reagiu em comunicado ao facto de a SAD ter sido constituída no processo E-Toupeira, dizendo tratar-se de uma "decisão ilegal e inconstitucional" e pedindo que o magistrado seja "afastado da titularidade do inquérito". Os encarnados alegam que não há "quaisquer factos, circunstâncias e provas" que relacionem o Benfica com o que é investigado nem com o que Paulo Gonçalves possa eventualmente saber e realçam que há uma "perseguição" em curso.



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD entende que a hierarquia do Ministério Público e os Juízes de Instrução Criminal são titulares do poder-dever de pôr termo a esta perversa, ilegal e discriminatória perseguição movida por alguns responsáveis ao Sport Lisboa e Benfica", lê-se no comunicado.