De acordo com a PGDL, em causa estarão crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, favorecimento pessoal e falsidade informática.

A SAD do Sport Lisboa e Benfica e o seu assessor jurídico, Paulo Gonçalves, foram esta terça-feira acusados de crimes de corrupção no âmbito do processo "e-toupeira". De acordo com o site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o Ministério Público "requereu o julgamento em tribunal colectivo por factos apurados no âmbito do inquérito referente aos acessos ao sistema CITIUS".



De acordo com a nota publicada, no processo estão envolvidos quatro arguidos, entre eles dois funcionários judiciais (sendo que um será observador de arbitragem), um colaborador de sociedade anónima desportiva - Paulo Gonçalves - e uma pessoa colectiva - o Sport Lisboa e Benfica.



Em causa estarão os crimes de corrupção activa e passiva, a oferta ou recebimento indevido de vantagem, peculato, acesso indevido, violação do dever de sigilo e falsidade informática.



De acordo com a PGDL, "ficou suficientemente indiciado que os arguidos com a qualidade de funcionários de justiça, pelo menos desde Março de 2017, acederam a processos-crime pendentes no DIAP de Lisboa e do Porto e em outros tribunais, transmitindo as informações relevantes ao arguido colaborador da SAD, fazendo-o de acordo com a solicitação do mesmo e em benefício da mesma sociedade".





O documento indica ainda que "tais processos tinham por objecto investigações da área do futebol ou de pessoas relacionadas com este meio, ou de clubes adversários, seus administradores ou colaboradores".



A entidade refere que estas pesquisas "foram efectuadas fraudulentamente com a utilização de credenciais de terceiros, sem o seu conhecimento ou consentimento, por forma a obterem acessos encobertos, não detectáveis" e que tais informações "foram obtidas ilicitamente tendo como contrapartida benefícios indevidos para os funcionários e vantagens ilícitas no interesse da respectiva SAD".



A PGDL refere também que as condutas "ocorreram designadamente, durante as épocas desportivas 2016/2017 e 2017/2018" e que, "com estes comportamentos os arguidos puseram em risco a integridade do sistema informático da justiça, a probidade das funções públicas, os interesses da verdade e da lealdade desportiva e a integridade das investigações criminais".