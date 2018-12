O advogado Rui Patrício, que juntamente com João Medeiros e Paulo Saragoça da Matta, representou o Benfica no processo E-Toupeira, afirmou esta terça-feira, estar satisfeito com a decisão da juíza de instrução criminal Ana Peres, de fazer cair todos os crimes contra a SAD "encarnada "."Estamos satisfeito, era o que queríamos e estávamos convictos disso. É uma decisão que honra a Justiça. Tudo o mais não nos cabe a nós tecer comentários", afirmou Rui Patrício à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal.