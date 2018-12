O administrador executivo da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, queria evitar o pagamento de impostos e pediu que não fossem emitidas facturas da cerimónia.

O casamento da filha do administrador executivo da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira foi facturado aos encarnados. De acordo com o Correio da Manhã, a informação consta de uma troca de mails, já na posse das autoridades policiais, que dão conta de que o gestor disse à filha para facturar os custos da festa ao Benfica.



Os e-mails não esclarecem se se tratou de um esquema para contornar o pagamento do IVA ou se efectivamente o dinheiro para pagar a cerimónia saiu do clube da Luz. Em qualquer dos casos, o expediente utilizado levanta sérias dúvidas legais e pode configurar suspeitas de crime.



