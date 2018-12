O Ministério Público vai recorrer da decisão da juíza de instrução Ana Peres, que ilibou a SAD do Benfica no processo E-Toupeira. Segundo o Expresso, que cita fonte judicial, o procurador Valter Alves vai insistir no julgamento da SAD, ilibada dos trinta crimes de que era acusada.Ana Peres ilibou na sexta-feira a SAD do Benfica, argumentando que os indícios de corrupção eram "vagos e imprecisos" e que o clube não estava obrigado a vigiar os actos do seu assessor jurídico Paulo Gonçalves. A juíza decidiu levar Paulo Gonçalves e o funcionário judicial José Silva a julgamento. Além da Benfica SAD, o funcionário judicial Júlio Loureiro também foi ilibado.

A decisão instrutória foi anunciada na sexta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). Não foram considerados todos os 30 crimes imputados pelo Ministério Público à Benfica SAD - 28 de falsidade informática, um de crime de oferta e favorecimento e um de favorecimento activo.

Júlio Loureiro foi ilibado de todos os crimes e José Silva foi levado a julgamento - mas apenas pelo crime de corrupção. Tanto José Silva como Júlio Loureiro foram ilibados pelos crimes de violação de segredo profissional e pelos crimes de favorecimento pessoal, devido a falta de indícios.