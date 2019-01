Procurador insiste em levar a SAD do Benfica a julgamento pelos crimes de corrupção ativa e oferta indevida de vantagem. A informação foi confirmada pela PGR à SÁBADO.

O Ministério Público já avançou com um recurso no caso E-toupeira, que será analisado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. O procurador Valter Alves quer levar a SAD do Benfica a julgamento pelos crimes de corrupção ativa e oferta indevida de vantagem. Depois de dar entrada no processo, os advogados da SAD e os assistentes podem pronunciar-se.



A informação foi confirmada à SÁBADO pela Procuradoria-Geral da República (PGR).



A decisão instrutória foi lida no dia 21 de Dezembro de 2018, depois de dois adiamentos. A SAD do Benfica estava acusada de 30 crimes de falsidade informática, corrupção ativa e oferta ou recebimento de vantagem indevida, mas a juíza Ana Peres alegou que a SAD não tinha cometido nenhum dos atos.



Por outro lado, com aquela decisão, o assessor Paulo Gonçalves será levado a julgamento por corrupção. O funcionário judicial José Augusto Silva também.