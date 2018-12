O advogado de José Augusto, funcionário judicial que vai a julgamento no processo E-Toupeira, mostrou-se satisfeito a decisão da juíza Ana Peres, esta terça-feira.

O advogado de José Augusto, funcionário judicial que vai a julgamento no processo E-Toupeira, mostrou-se satisfeito a decisão da juíza Ana Peres, esta terça-feira.



"É uma grande vitória para nós. Caíam cerca de 50 crimes para o meu cliente e é uma grande prenda para ele, para a família, ser libertado em vésperas de Natal. Já não tem de estar em prisão domiciliária", sublinhou Paulo Gomes à saída do do Tribunal Central de Instrução Criminal.



"No julgamento vamos conseguir esclarecer que a montanha vai parir um rato e as acusações para o show off no fim dão nisto. Vamos provar a ausência total de corrupção por parte dele e das outras pessoas, vamos bater-nos por esta decisão", referiu.